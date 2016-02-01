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  • Агент: «Аршавин может продолжить карьеру в Китае или Саудовской Аравии»

Агент: «Аршавин может продолжить карьеру в Китае или Саудовской Аравии»

1 февраля 2016, 18:06
3

Футбольный агент Сергей Пушкин уверен, что у Андрея Аршавина будет возможность трудоустроиться в Китае или Саудовской Аравии. Как сообщалось ранее, сегодня футболист расторг контракт с "Кубанью".

"В Аршавине должны быть заинтересованы клубы из Китая и Саудовской Аравии. Если, конечно, у него есть агент, который готов предложить такой вариант продолжения карьеры. На российском рынке Аршавин вряд ли будет востребован. Клубы, которые будут в нем заинтересованы, не потянут его запросов. Либо Аршавин завершит карьеру и будет играть на уровне КФК, либо продолжит выступать в другом чемпионате.

Аршавин точно не пойдет по пути Кержакова. С Александром я знаком достаточно неплохо. Могу сказать, что это два разных человека, два разных характера. Благодаря ему Кержаков продолжает играть и будет востребован еще пару тройку лет", — сказал агент.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Кубань (ЛФЛ) Аршавин Андрей
Комментарии (3)
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Aztec58
1454340113
Э-э, торопиться не надо... не факт, что Керж продержится пару лет.
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nemolod
1454343142
О каких запросах может идти речь,если в той же Кубани не смог себя проявить?
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Обер-КанцлерЪ
1454348791
Напишите лучше новость о футбольном агенте Сергее Пушкине - вот например есть ли у него сын Сашка???
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