Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Тренер ДЮСШ ЦСКА: «Широков нужен везде и всем»

    Тренер ДЮСШ ЦСКА Максим Боков дал интервью, в котором заявил, что Роман Широков нужен армейскому клубу.

    - Роман Широков с большой вероятностью окажется в ЦСКА. Как такое могло случиться?

    - Такой футболист нужен везде и всем. Даю 200 процентов, что он не затеряется в ЦСКА. Сложилась ситуация, что его выкинул "Спартак". Думаю, в таких условиях именно Широкову больше нужен ЦСКА, чем армейцам необходим хавбек. Но если переход состоится, будет хорошее приобретение.

    - Но Широкову уже 34 года, что не вписывается в философию ЦСКА брать молодых игроков, которых впоследствии можно продать.

    - Бывают и такие моменты, это неоднозначная ситуация. Да, ЦСКА держит курс на омоложение состава, но могу сказать, что это одно из приятных исключений, когда можно заполучить в команду опытного, титулованного футболиста, который поможет ЦСКА в завоевании трофеев.

    Полностью интервью Максима Бокова читайте здесь.

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    01.02.2016 15:03
    Рекомендуем
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: 0

      danpo45 1 февраля 2016, 18:25

      Нашел классный сайт с договорными матчами, взял у них 7 матчей и 7 зашло. За приглашенного человека дают скидку(Мне, например дали бесплатный матч). Если будете брать скажите что от " Danis ", буду благодарен. Сайт - Fixmatch.net

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +251

      Aztec58 1 февраля 2016, 18:18

      Боков? Помним-помним, был удален в начале финального матча Кубка России -2000. Локо тогда выиграл. Тогдашние чеченские хозяева ЦСКА сильно гневались и грозились разобраться.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +825

      Etiainen 1 февраля 2016, 15:40

      особенно в ДЮСШ

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5823

      Asbjorn 1 февраля 2016, 15:22

      Ну оно и видно как он всем нужен

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11