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    Сердеров будет выступать за «Славию»

    Экс-форвард "Анжи" Сердер Сердеров подписал контракт с болгарской "Славией". Напомним, главным тренером софийского клуба является российский специалист Александр Тарханов, под руководством которого нападающий играл в "Урале"

    Сердеров уже успел потренироваться с новой командой, а также провести дебютный поединок в ее составе, выйдя на поле в товарищеской встрече против "Тренчина".

    Напомним, ранее футболист разорвал соглашение с "Анжи". В текущем розыгрыше РФПЛ он принял участие лишь в одной игре махачкалинского клуба.

    Источник: ФК «Славия»

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    01.02.2016 01:44
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    Комментарии2
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    • ...
      Рейтинг: +251

      Aztec58 1 февраля 2016, 16:49

      Докатиться до болгарского чемпа не всякому дано, ага.

      0
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      Рейтинг: +465

      Barsuk52 1 февраля 2016, 09:16

      ясно

      0
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