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    Агент Кокорина: «Смеемся над тем, что пишут о зарплате Александра в СМИ»

    Кирилл Логинов, представляющий интересы форварда "Зенита" Александра Кокорина, высказался по поводу появившейся в СМИ информации, что его клиент хотел получать зарплату в петербургском клубе больше, чем у Артема Дзюбы.

    – Доводилось слышать, что Кокорин хотел получать в "Зените" больше Дзюбы.

    – Ой, мы уже привыкли к таким сообщениям в СМИ, смеемся над этим. Людям же надо что-то писать.

    – Чужая зарплата многих интересует.

    – Конечно, все хотят получать больше Криштиану Роналду. В нашем случае прозвучала фамилия Дзюбы. Что тут еще сказать? Мы серьезно к таким сообщениям не относимся. Могу заявить, что "Зенит" сделал солидное предложение по форме. Это не так, что кто-то с чем-то пошептался за углом. Все было сделано четко, предельно ясно. Поэтому мы и начали его рассматривать после отпуска. До этого ни с кем переговоры не вели.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    01.02.2016 01:01
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +444

      gennadiy 1 февраля 2016, 09:31

      Смейтесь смейтесь, только потом не удивляйтесь что в ваш адрес трибуны кричат

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -1000

      REDWHITE_ 1 февраля 2016, 09:23

      игра лзюбы и кокорина всегда вызывает смех

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +108

      Biatlon1st 1 февраля 2016, 02:51

      А мы все смеемся над его игрой)

      6
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7038

      Диктор 1 февраля 2016, 01:15

      А как мы все смеемся-за то что ему вообще за что то платят.

      6
      Ответить
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      Рейтинг: +5823

      Asbjorn 1 февраля 2016, 01:06

      Солидное предложение,поэтому и приняли,жаль что в современном футболе почти все решают деньги

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