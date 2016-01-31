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    Агент Кокорина: «В «Зените» нас привлекло участие в Лиге чемпионов и солидность клуба»

    Футбольный агент Кирилл Логинов, представляющий интересы нового нападающего "Зенита" Александра Кокорина, прокомментировал переход своего клиента из московского "Динамо" в стан сине-бело-голубых.

    Чем вас и Александра привлек "Зенит"?

    В первую очередь это стабильное участие в Лиге чемпионов. Еще какие-то факторы? Все выглядело очень солидно. Предложение было солидным по части того, как оно было сделано. Без всевозможных посредников и прочих тому подобных вещей. Солидное предложение солидного клуба. Форма тут важна.

    Сейчас, когда все переговоры уже позади, можете назвать, когда "Зенит" начал проявлять интерес?

    Официальные представители клуба вышли на нас после девятого января. Я не беру во внимание звонки непонятных людей, которые якобы были поручителями клуба. Это лирика. Как видите, достаточно быстро удалось договориться.

    Еще один вопрос из серии "сейчас говорить уже можно": был ли конкретный интерес со стороны других клубов?

    В период, когда вести переговоры нельзя, мы этого не делали. Интерес, который был, а предложение это интерес, я соответственно перенаправлял в футбольный клуб "Динамо" Москва, который владел правами на Александра на тот момент. Все было корректно в рамках регламента. Поэтому, если вас интересуют какие-то подробности по этой теме, то лучше поинтересоваться у представителей "Динамо".

    С "Динамо" все вышло по-человечески? Сохранились хорошие отношения?

    Думаю, да. Там Александр пробыл восемь лет. Там большую роль сыграли обстоятельства. Фейр-плей и все тому подобное. Я думаю такой переход принес пользу и футбольному клубу "Динамо", и, дай бог, Александр "Зениту" пользу еще принесет.

    Источник: «Спорт день за днем»

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    31.01.2016 20:27
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 31 января 2016, 22:27

      Огромный скачок-с 11 места-на 6.

      0
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 31 января 2016, 20:41

      Пристроили нахлебника, ага.

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