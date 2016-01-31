Сарсания: «Зенит» в этом сезоне может ничего не выиграть»

Бывший спортивный директор "Зенита" Костантин Сарсания выразил мнение, что участие сине-бело-голубых в весенней стадии Лиги чемпионов может негативно сказаться на результатах питерцев во внутреннем первенстве.

"Опасения, что участие в Лиге чемпионов может помешать команде успешно выступить в чемпионате России, есть: ненормально, что команда с таким составом занимает сейчас шестое место. В 2008 году "Зенит" выиграл Кубок и Суперкубок УЕФА, но занял в чемпионате пятое место, так как сил и эмоций на внутренний чемпионат не оставалось. Но тогда мы выиграли два очень престижных трофея, а здесь команда может не выиграть ничего.

Дальше четвертьфинала Лиги чемпионов команде будет пройти очень сложно. Это, конечно, достижение, но Кубок за это не дадут, а в чемпионате из-за этого можно потерять очки, которых потом не хватит... На данный момент ситуация выглядит сложной, поэтому руководство "Зенита" правильно делает, что привлекает в команду футболистов, которые могут помочь решить поставленные задачи", - отметил Сарсания.

Напомним, что после 18 туров "Зенит" занимает шестую строчку в турнирной таблице российской Премьер-лиги, имея в своем активе 30 очков. В 1/8 финала Лиги чемпионов петербуржцам предстоит сыграть в португальской "Бенфикой".