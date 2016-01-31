Слуцкий: «Ткачев по модели подходит для позиции левого защитника»

Главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий рассказал, почему он решил использовать номинального полузащитника Сергея Ткачева на позиции левого защитника.

«У меня с самого начала была именно такая идея. Но если что-то не получится, то этот игрок может играть в верхней тройке в любой позиции. Поэтому пока мы пробуем. Мне кажется, что может получиться. Если что-то не сложится, он легко вернется на те позиции, на которых играл.

По модели Ткачев подходит. Он может играть длинный фланг. У него хорошая левая нога. Он хорошо ведет единоборства и выполняет большой объем работы.

Все на данный момент ведущие российские крайние защитники это переученные полузащитники. Это и Жирков, и Комбаров. Учитывая, что к крайнему защитнику предъявляются очень высокие требования в атаке, то это объясняет такую тенденцию», – сказал Слуцкий.

Напомним, что первую половину этого сезона 26-летний Ткачев провел в «Кубани«, сыграл 16 матчей и забил 3 гола.