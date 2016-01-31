Кокорин: «Сложно сразу осознать, что я уже игрок «Зенита»

Нападающий сборной России Александр Кокорин заявил, что он пока еще не верит в свой переход из "Динамо" в "Зенит".

"Честно, я пока ничего не понял. Такое сложно сразу осознать. Желание поиграть в Лиге чемпионов это один из факторов перехода в "Зенит". Конечно, хочется попробовать себя на новом уровне. "Динамо" очень многое мне дало, клуб останется в моем сердце. Хочу поблагодарить всех ребят и тренеров, с которыми я работал эти долгие годы.

Буду ли радоваться, если во втором круге забью "Динамо"? Забить "Динамо"? Нет, я не хочу… Сейчас мне очень сложно об этом думать", - сказал Кокорин.