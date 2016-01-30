Дзагоев: «Я уже играл на Евро и не боюсь давления болельщиков и прессы»

Хавбек ЦСКА и сборной России Алан Дзагоев рассказал об изменениях своей роли в национальной команде после прихода на пост главного тренера Леонида Слуцкого. Также игрок заявил, что не боится внешнего давления, которое он и вся сборная будут испытывать во время выступления на Евро-2016.

"С приходом в сборную Слуцкого для меня многое изменилось. Я начал постоянно играть в основном составе. Надеюсь, что не подвел главного тренера, а вместе мы не подвели болельщиков, которые ждали выхода команды на чемпионат Европы. Что касается самого Евро, я уже играл на этом турнире и не боюсь давления со стороны болельщиков и прессы ни на себя, ни на команду. Наоборот, сейчас нахожусь в предвкушении этого крупного турнира. Ближе к старту уже будем задумываться о том, как играть против команд, которые противостоят нам на групповом этапе.

Сборная России, прежде всего, хороша командной игрой. Важно, что после матча против Швеции нам удалось сохранить тот рисунок игры, который приносит результат. В дальнейшем нужно придерживаться именно такого рисунка, чтобы добиваться результата. Что касается наших соперников по группе, могу сказать, что в составе каждой из команд есть сильные звездные игроки. В составе Уэльса – Гарет Бэйл и Аарон Рэмзи, в составе Словакии – Марек Гамшик, а в сборной Англии вообще на каждой позиции играют высококлассные игроки, кого ни назови – все звезды", – сказал Дзагоев.