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    «Манчестер Юнайтед» не интересовался Мусой

    По информации журналиста BBC Олувашины Океледжи, ЦСКА не поступало никаких предложений от "Манчестер Юнайтед" по поводу приобретения нападающего Ахмеда Мусы, как сообщалось в прессе. Напомним, что конкретный интерес к нигерийцу проявлял "Лестер", однако армейцы отклонили последнее предложение английского клуба, который предлагал за форварда 26,5 миллиона долларов. Согласно контракту, отступные за игрока составляют 32,5 миллиона евро.

    В нынешнем сезоне Муса сыграл 29 поединков, в которых забил 10 мячей и отдал четыре результативных паса.

    Источник: Twitter

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    30.01.2016 14:54
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 30 января 2016, 15:00

      И это естественно!

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