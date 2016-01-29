Китайский клуб предлагает Подольски 9 миллионов в год

Мужики есть капли что реально улучшают мужскую силу и выносливость: длительность секса увеличилась в разы, а стояк стал крепче, повысилась чувствительность в сексе, оргазмы стали намного ярче и ощутимее. И жена теперь довольна и я чувствую себя самцом!Во кстати о них уже в журналах пишут --- http://dum.ps/molotora
Нападающий "Галатасарая" Лукас Подольски попал в сферу интересов "Шанхай Шеньхуа".
Сообщается, что китайский клуб предлагает футболисту трехлетний контракт, по условиям которого Подольски будет зарабатывать девять миллионов евро в год с уже вычтенными налогами.
В нынешнем сезоне Подольски сыграл за "Галатасарай" 24 матча во всех турнирах, забил десять голов и отдал четыре результативные передачи. Его рыночная стоимость, согласно Transfermarkt, составляет восемь миллионов евро.