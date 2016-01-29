Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Китайский клуб предлагает Подольски 9 миллионов в год

    Нападающий "Галатасарая" Лукас Подольски попал в сферу интересов "Шанхай Шеньхуа".

    Сообщается, что китайский клуб предлагает футболисту трехлетний контракт, по условиям которого Подольски будет зарабатывать девять миллионов евро в год с уже вычтенными налогами.

    В нынешнем сезоне Подольски сыграл за "Галатасарай" 24 матча во всех турнирах, забил десять голов и отдал четыре результативные передачи. Его рыночная стоимость, согласно Transfermarkt, составляет восемь миллионов евро.

    Источник: Bild

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    29.01.2016 19:22
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: -6

      zwoko 29 января 2016, 21:04

      Мужики есть капли что реально улучшают мужскую силу и выносливость: длительность секса увеличилась в разы, а стояк стал крепче, повысилась чувствительность в сексе, оргазмы стали намного ярче и ощутимее. И жена теперь довольна и я чувствую себя самцом!Во кстати о них уже в журналах пишут --- http://dum.ps/molotora

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11