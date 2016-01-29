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    Орлов: «Из «Спартака» ушли все лишние мешки»

    Телекомментатор Геннадий Орлов считает, что "Спартак" избавился от лишнего балласта.

    "Зениту" нужно занимать как минимум второе место, чтобы попасть в Лигу чемпионов – там семь очков отрыва от первого места. Это не так много. Борьба будет потрясающей. "Краснодар" хорошо укрепился, "Спартак" будет играть лучше наверняка, там ушли все лишние мешки, которые перегружали лодку. Кроме этого, "Локо" — есть Ниасс, есть Миранчук, который в своем возрасте самый талантливый молодой россиянин.

    Плюс "Ростов", который будет очень серьезно участвовать в борьбе. Бердыев знает, как добиваться результата. И, конечно, в этой ситуации "Зениту" очень нужен Жирков. Может быть, "Зенит" пойдет на то, чтобы заплатить деньги "Динамо"?", - сказал Орлов.

    Источник: «Спорт уик-энд»

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    29.01.2016 13:07
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +422

      fakel-vrn 29 января 2016, 18:25

      спартак будет первым...в казахстане

      1
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      Рейтинг: +422

      fakel-vrn 29 января 2016, 18:23

      нет..еще не все ушли...главный мешок остался-федун

      2
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 29 января 2016, 17:15

      скорее всего Спартак займет одно их двух первых мест а кони или ржд тоже но кто какое не могу сказать Зенит пролетит с АВБ как фанера над Крестовскимможет даже мимо четверки будет

      0
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      Рейтинг: +8

      lra16 > Garrincha58 29 января 2016, 17:21

      Что спартак будет на 7-8 месте....к гадалке не ходи...

      1
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      Рейтинг: -1000

      REDWHITE_ > Garrincha58 29 января 2016, 17:34

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      зенит сможет зацепиться за шестое место, а кони скорее за пятое

      -4
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 29 января 2016, 17:12

      бред старого арла

      2
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 29 января 2016, 17:07

      Спартак сбросил балласт, а Зенит им затаривается, ага.

      1
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      Рейтинг: +2858

      nemolod 29 января 2016, 14:43

      Сейчас можно делать любые прогнозы,однако только официальные матчи покажут,кто действительно серьезно усилил свою игру!

      0
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      Рейтинг: -1000

      REDWHITE_ 29 января 2016, 14:36

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Предпочти́тельнее выглядит Спартак.
      цска сдулся окончательно, зенит никакущий, только Краснодар конкурент.

      -8
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      Рейтинг: -1000

      REDWHITE_ > PITER_1 29 января 2016, 15:37

      я с малолетками не спорю

      -1
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