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    Кержаков: «После первой тренировки в «Цюрихе» не было участка тела, который бы не болел»

    Нападающий "Зенита" Александр Кержаков, выступающий на правах аренды за "Цюрих", в интервью "Спортфакту" рассказал, как прошли его первые тренировки в новом клубе.

    Вы сказали, что первые тренировки дались вам очень тяжело…

    Просто убийственно! Знаете, какими были первые два занятия после моего приезда?

    Какими же?

    Сначала десятикилометровый кросс, а потом, через три часа, кросс в 9 с половиной километров. В темпе выше среднего.

    До финиша-то добежали?

    Добежал, но на следующий день не было участка тела, который не болел бы. И так мы бегали всю первую неделю, тем более, что и погода настаивала на том, чтобы на поле не выходить, дабы его не убивать – все время лил дождь.

    Источник: Спортфакт

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    28.01.2016 13:51
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 28 января 2016, 19:07

      Поехал попинать не напрягаясь, а тут марш-бросок...

      0
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    • ...
      Рейтинг: +2316

      кошмарик 28 января 2016, 14:02

      Сашо отвык бегать.. все больше на мерсике ездит..

      -1
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