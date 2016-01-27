Китайские клубы потратили в январе на трансферы больше всех в мире

Китайские клубы лидируют затратам на трансферы в зимнее трансферное окно.

В январе команды китайской Суперлиги потратили на новых футболистов уже 136,25 млн евро.

Особенно крупными покупками были трансферы Рамиреса из "Челси" в "Цзянсу Сайнти" (33 миллиона евро), Жервиньо из "Ромы" в "Хэбэй Чжунцзи" (18 млн) и Фреди Гуарина из "Интера" в "Шанхай Шеньхуа" (12 млн).

На втором месте пока находятся клубы английской премьер-лиги (116 млн). Далее идут Серия А (57 млн) и второй китайский дивизион (43,5 млн).