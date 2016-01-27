Таунсенд перейдет в «Ньюкасл»

Полузащитник "Тоттенхэма" Эндрос Таунсенд в ближайшее время перейдет в "Ньюкасл".

Клубы уже обо всем договорились. Сумма трансфера составит 12 миллионов фунтов. Для завершения сделки футболисту осталось пройти медицинское обследование и подписать личный контракт с "Ньюкаслом".

24-летний Таунсенд выступал за "Тоттенхэм" с 2008 года, провел за клуб 93 матча и забил 10 голов. За сборную Англии сыграл 10 матчей и забил 3 гола. Ориентировочная стоимость игрока составляет 5,6 миллионов фунтов.