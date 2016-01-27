Лебедев: «Обсуждение по сокращению исполкома РФС закончилось ничем. Клубы РФПЛ против»

Член исполкома РФС Игорь Лебедев сообщил, что вопрос о сокращении количества членов исполкома на прошедшем сегодня в московском Доме футбола заседании остался нерешенным.

– Чем закончилось обсуждение по количеству членов исполкома?

– Ничем. Решили еще месяц поработать над уставом и в конце февраля собраться и окончательно решить. Очень сильно выступают против сокращения клубы премьер-лиги. Пытаются найти компромисс.

– Почему не хотят?

– Догадайтесь сами. Сокращение исполкома – это в первую очередь они. Клубы борются за себя. Думаю, скорее всего, сократят их количество. Есть ряд членов, которых я не видел на заседании исполкома ни разу. Виталий Леонтьевич прав, говоря о том, что если ты член исполкома, то ходи и работай. А если ты член исполкома ради галочки, то зачем это нужно? Как раз, если сократить количество до 21 человека, а эта цифра звучала сегодня, то как раз эти 9-10 человек вылетят, а их и так нет.