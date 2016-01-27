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    Мутко: «Группа сборных не хочет играть с Россией из-за нежелания портить себе настроение перед Евро»

    Глава РФС Виталий Мутко рассказал о деталях переговоров с потенциальными соперниками сборной России по товарищеским матчам, которые планируется провести в рамках подготовки к чемпионату Европы-2016.

    "Нет еще двух соперников. Потенциально они есть, ведем переговоры. Мы хотим сыграть 5 июня, а одна из британских команд хочет сыграть 4-го. В ближайшее время опубликуем новость. То же касается и второй мартовской встречи.

    Нашу сборную не рассматривают как проходную, нас относят к средним сильным командам, целая группа сборных не хочет играть с нами из-за нежелания портить себе настроение перед чемпионатом Европы. Слуцкий хочет играть с сильными соперниками, мы его поддерживаем", - сообщил Мутко.

    Напомним, что на чемпионате Европы национальной команде предстоит сыграть со сборными Англии, Словакии и Уэльса, которые стали соперниками россиян по группе В.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    27.01.2016 13:58
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    Комментарии7
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      Рейтинг: -1000

      REDWHITE_ 27 января 2016, 19:26

      Мудко народ развлекает))
      фром май харт)))

      -3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +251

      Aztec58 27 января 2016, 18:49

      Блин, ему только пропагандой заниматься на Вести24, ага.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2858

      nemolod 27 января 2016, 17:59

      Скорее наоборот!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 27 января 2016, 15:27

      Помним помним, как то Итальянцам в товарняке попортили настроение, а на большее и не хватило ))

      0
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      Рейтинг: +291

      FCBarcelona1713 > FanatSerj 27 января 2016, 16:27

      Да и не особо подпортили, учитывая то, что итальянцы потом до финала дошли.

      2
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      Рейтинг: +137

      serg30 27 января 2016, 14:31

      Я бы матч против чехов посмотрел. Да и с голландцами было бы любопытно.

      1
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      Рейтинг: +465

      Barsuk52 27 января 2016, 14:02

      сыграть с южноамериканцами

      4
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