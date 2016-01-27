«Кубани» запрещено регистрировать новых футболистов

На очередном заседании Палаты по разрешению споров РФС было принято решение наложить на "Кубань" запрет на регистрацию новых игроков. Такое наказание было вынесено в связи с задолженностями краснодарского клуба перед голкипером команды Евгением Фроловым по зарплате.

Палата по разрешению споров РФС обязала "Кубань" выплатить Фролову задолженность по заработной плате за сентябрь, октябрь, ноябрь 2015 года и единовременным поощрительным выплатам. Отмечается, что запрет на регистрацию новых футболистов наложен на желто-зеленых в качестве обеспечительной меры и может быть отменен при условии выполнения клубом обязательств перед вратарем.

Помимо этого "Кубань" обязали выплатить бывшему нападающему команды Константину Базелюку компенсацию за расторжение трудового договора и процент за задержку данного платежа.

Также штрафами наказан "Ростов" за частичное неисполнение решений палаты по разрешению споров РФС по делам Хрвое Милича и Антона Амельченко, перед которыми у клуба были задолженности.