Ибрагимович стал самым высокооплачиваемым игроком Лиги 1

Форвард французского "ПСЖ" Златан Ибрагимович является самым высокооплачиваемым игроком Лиги 1, о чем сообщает издание Le Parisien.

По условиям нового контракта, который был подписан в конце 2015 года, в месяц шведский бомбардир получает 1,5 миллиона евро (около 1 миллиона евро после вычета налогов). Отметим, что по прежнему контракту Ибрагимович получал около 800 тысяч евро ежемесячно.

В текущем розыгрыше французского первенства на счету форварда 17 голов и шесть результативных передач в 17-ти матчах.