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    Дель Боске: «Касильяс хочет участвовать в чемпионате Европы даже в качестве запасного»

    Главный тренер сборной Испании Висенте дель Боске заявил, что голкипер "Порту" Икер Касильяс мечтает поехать с национальной сборной на чемпионат Европы 2016 года.

    "Касильяс хочет участвовать в чемпионате Европы даже в качестве запасного. Это определенный жест со стороны футболиста, выигравшего в своей карьере все. Икер – особенный игрок. Он играет в сборной Испании столько лет, что уже является живой историей этого вида спорта. Он – отличный пример того, каким должен быть испанский спортсмен в эту эпоху", — цитирует дель Боске пресса.

    Источник: AS

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    27.01.2016 08:11
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +22

      Igreks 27 января 2016, 11:32

      да сколько можно. Кас и Буффон - вы красавцы. Но дайте молодим себя показать!!!! Тем более что есть достойные вратари на смену

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