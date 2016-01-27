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    Ташуев: «Павлюченко в игре с «Енисеем» травмировал колено, Армаш получил ушиб спины»

    Главный тренер "Кубани" Сергей Ташуев поделился впечатлениями от игры своей команды в контрольном матче с "Енисеем" (0:1) на первом зимнем тренировочном сборе на Кипре.

    "В этой встрече у нас в составе на поле вышли дублеры и новички команды, а также ряд игроков, которым была предоставлена возможность провести на поле максимум времени после длительной паузы. Хубулов к работе в общей группе приступил практически к концу сборов, Павлюченко и Аршавин продолжают набирать обороты после залеченных травм. Аподи, Концедалов, Жураховский только присматриваются к партнерам, новым для себя игровым звеньям.

    Естественно, игра наша выглядела в этой встрече мало сбалансированной. Старания было с избытком, а вот согласованных действий, особенно в завершающей стадии, футболистам явно не хватало. К тому же, были сделаны вынужденные замены. Уже в первом тайме поле покинул Павлюченко, а в перерыве на ушиб спины пожаловался Армаш, заменить пришлось и его. Врачи должны изучить ситуацию. У Павлюченко - колено, игру продолжать он не смог", - сообщил Ташуев.

    Источник: ФК «Кубань»

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    27.01.2016 02:21
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