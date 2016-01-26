Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

За пост президента ФИФА поборются пять претендентов

26 января 2016, 14:31
4

Стали известны пять претендентов на пост президента ФИФА.

Избирательный комитет ФИФА утвердил пятерых кандидатов, которые будут допущены к выборам президента организации. Голосование состоятся 26 февраля.

В число претендентов вошли: глава Азиатской конфедерации футбола (АФК) шейх Салман бин Ибрагим аль-Халифа, генеральный секретарь УЕФА Джанни Инфантино, принц Иордании Али бин аль-Хусейн, бывший министр по жилищному строительству ЮАР Токио Сексвале, бывший заместитель генерального секретаря ФИФА француз Жером Шампань.

Глава ФИФА будет избран посредством тайного голосования. Для победы в первом туре необходимо набрать 2/3 голосов, а в последующих - 50% и один голос. Президент ФИФА избирается на четырехлетний срок.

Напомним, что последний президент ФИФА Зепп Блаттер победил на выборах 29 мая 2015 года, но спустя всего четыре дня покинул свой пост из-за коррупционных скандалов в организации. В конце прошлого года Блаттер вместе с президентом УЕФА Мишелем Платини были отстранены от футбольной деятельности на 8 лет. Из-за этого Платини не стал участвовать в нынешних выборах президента ФИФА.

Источник: ТАСС
Весь мир Блаттер Зепп Платини Мишель
Комментарии (4)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Рулон Обоев
1453810440
Бывший министр по жилищному строительству ЮАР Токио Сексвале - то, что доктор прописал. Можно еще нашего московского главу ЖКХ Бирюкова на пост выдвинуть.
Ответить
Главные новости
Скончался отец Месси, «Арсенал» купил игрока сборной Бразилии, любовница Инфантино и другие новости
01:00
В ЦСКА осудили болельщиков, скандировавших кричалки в адрес Шевелева
00:44
3
Смородская одним словом описала игру «Локомотива» на старте сезона
00:14
Бабаев высказался о нулевой ничьей ЦСКА с «Ростовом»
Вчера, 23:50
3
Видео«Локомотив» обратился к болельщикам после неудачного старта сезона
Вчера, 23:36
Соболев озвучил личную цель на сезон: «Надеюсь, получится»
Вчера, 23:21
3
Игдисамов оценил ничью ЦСКА с «Ростовом»
Вчера, 23:09
5
Ледяхов высказался о возможных политических проблемах в «Спартаке» из-за Даку
Вчера, 22:56
6
«Положение тяжелое»: в «Локо» подтвердили финансовые проблемы
Вчера, 22:37
5
РПЛ. ЦСКА и «Ростов» обошлись без голов (0:0)
Вчера, 22:23
33
Все новости
Все новости
Соболев сравнил себя с Кейном: «Стилистически мне близок»
00:27
5
Соболев озвучил личную цель на сезон: «Надеюсь, получится»
Вчера, 23:21
3
«Акинфеева не хватает»: Обляков – после матча с «Ростовом»
Вчера, 23:13
7
Игдисамов оценил ничью ЦСКА с «Ростовом»
Вчера, 23:09
5
Альба прокомментировал ничью «Ростова» с ЦСКА
Вчера, 22:59
2
Ледяхов высказался о возможных политических проблемах в «Спартаке» из-за Даку
Вчера, 22:56
6
Наумов – о «Локо»: «Безнадега, Галактионов будто уже не верит в команду»
Вчера, 22:47
«Положение тяжелое»: в «Локо» подтвердили финансовые проблемы
Вчера, 22:37
5
Впечатления Сафонова от матча с «Манчестер Юнайтед»
Вчера, 22:31
Глушаков прокомментировал трансфер Дзюбы в «Спартак»
Вчера, 22:31
5
РПЛ. ЦСКА и «Ростов» обошлись без голов (0:0)
Вчера, 22:23
33
В «Локо» унизили Баринова: «Самый слабый в ЦСКА, что он такое?»
Вчера, 22:01
12
«Локомотив» на старте сезона описали одним прилагательным
Вчера, 21:40
Галактионов едва не начал материться, комментируя старт сезона для «Локо»
Вчера, 21:27
4
Юран прокомментировал 3:0 «Урала» против «Уфы»
Вчера, 21:20
33-летний Лукаку определился с новым клубом
Вчера, 21:11
Талалаев назвал игрока-кормильца «Балтики»
Вчера, 21:04
3
Ещенко выявил положительные изменения в «Спартаке» при Карседо
Вчера, 20:54
Галактионов прокомментировал нулевую ничью «Локо» с «Акроном»
Вчера, 20:49
5
Интервью тренера «Акрона» после ничьей с «Локомотивом»
Вчера, 20:31
«ПСЖ» с Сафоновым сыграл вничью с «Манчестер Юнайтед» (1:1)
Вчера, 20:19
2
Соболев прокомментировал желание «Спартака» бороться с «Зенитом» за чемпионство
Вчера, 20:13
18
РПЛ. «Локомотив» не справился дома с аутсайдером «Акроном» (0:0)
Вчера, 19:56
35
Ожидания Карседо от матча с «Краснодаром»
Вчера, 19:52
Интервью тренера «Крыльев Советов» после поражения от «Балтики»
Вчера, 19:40
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+