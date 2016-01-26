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    Айссати: «В целом мне все нравится в «Тереке»

    Марокканский полузащитник "Терека" Исмаил Айссати заявил, что его устраивает жизнь в России.

    "Мне нравится жить в России. Я тут уже 2,5 года и полностью адаптировался. Первые полгода были сложными, так как пришлось переезжать в новую страну с другой культурой. Но 3 месяца назад мы перебрались жить в Грозный. Я здесь хорошо освоился здесь, так как местная культура похожа на марокканскую.

    Я считаю, что "Терек" – большой клуб в России. Мы неплохо выступили в прошлом году. Мне кажется, что любая российская команда согласится с тем, что с нами тяжело играть. В нашей команде собраны хорошие игроки со всего мира.

    Мой контракт с "Тереком" действует еще полгода. В данный момент мы ведем переговоры по новому соглашению. В целом мне все нравится здесь, как и моей семье", – сказал Айссати.

    27-летний Айссати выступает за "Терек" с 2013 года, провел за клуб 54 матча и забил 1 гол.

    Источник: Goal.com

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    26.01.2016 12:58
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +28

      MirOb1 26 января 2016, 17:19

      Локомотиву забей два гола иначе 58 игр и один гол совсем мало. Алах Акбар!!!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +465

      Barsuk52 26 января 2016, 15:35

      1 гол в 58 играх не очень

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +251

      Aztec58 26 января 2016, 14:55

      На митинг ходил? За бедного Рамзана заступался?

      -1
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      ...
      Рейтинг: +18

      Странник-07 > Aztec58 26 января 2016, 22:20

      ага

      0
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