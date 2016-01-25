Гиггз не готов возглавить «Манчестер Юнайтед» на временной основе

В ближайшее время в "Манчестер Юнайтед" может смениться главный тренер. Случиться это может учитывая поражение от "Саутгемптона" (0:1) в матче 23-го тура чемпионата Англии, после которого положение наставника Луи ван Гаала в команде стало еще более шатким. Заменить его в команде может 42-летний Райан Гиггз.

Сам Гиггз готов возглавить команду, но только на постоянной основе. Напомним, что в прошлом сезоне за 4 тура до финиша он был назначен исполняющим обязанности после отставки Дэвида Мойеса.