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    Мостовой: «От разрыва контракта Широков окажется только в плюсе»

    Футбольный эксперт Александр Мостовой прокомментировал ситуацию с расторжением контракта между полузащитником Романом Широковым и "Спартаком".

    – Весьма неожиданно, хотя все к этому шло. Я полностью нахожусь на стороне Широкова. Для Романа это хороший вариант решения сложной ситуации, думаю, он найдет себе новый клуб. Вряд ли это будет команда из-за границы, хотя исключать ничего нельзя.

    – Кто выиграет от разрыва контракта?

    – Тяжело говорить, не зная всех подробностей. Но в плюсе окажется футболист – когда понимаешь, что на тебя не рассчитывают, не ставят в состав не по спортивному принципу, это тяжело. Роману сейчас необходимо найти как можно скорее новую команду, чтобы быть в форме, начать играть и быть готовым к чемпионату Европы.

    – Прошлой зимой бесплатно ушел Дзюба, сейчас – Широков. Оба – лидеры раздевалки. Удивляет такая позиция "Спартака"?

    – Давно не удивляет, хотя, с другой стороны, такие решения удивительны. Мы уже привыкли, что в "Спартаке" всегда происходят непонятные ситуации.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    23.01.2016 14:47
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 23 января 2016, 15:20

      То есть Спартак должен переплачивать игрокам, не желающим отдаваться борьбе на поле? Тогда Мостовой не будет удивляться?

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