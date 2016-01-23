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    Дзюба: «Читали вслух интервью Ниасса и смеялись от души»

    Нападающий "Зенита" Артем Дзюба прокомментировал высказывание форварда "Локомотива" Умара Ниасса, заявившего, что игрокам РФПЛ нужно много работать, чтобы достичь его уровня.

    – Сегодня Умар Ниасс сказал, что всем форвардам РФПЛ еще нужно работать и работать, чтобы оказаться на его уровне.

    – Да, меня даже многие ребята попросили ответить. Мы это интервью читали вслух и, скажем так, очень оно такое, знаете ли, уверенное, где-то даже самоуверенное и безумно смешное. Ниасс — кадр приличный. Время, конечно, покажет, но заявление такое, будто он уже забил 28 мячей в чемпионате и 48 в Лиге Европы. Веселый парень! Я с ним, к сожалению или к счастью, не знаком. Так что мы просто посмеялись от души – правда же интересное интервью. Не какая-то банальщина, а прямо дал так дал! Еще и в третьем лице о себе.

    – В стиле Ибрагимовича.

    – Ну, Златан, кто бы как к нему ни относился, может себе это позволить. А вот от Ниасса такое слышать – это интересно. Конечно, то, что он очень прибавил и то, что он очень хороший форвард, это правда. У него много сильных качеств. Но и парень он, видимо, забавный, молодец, – сказал Дзюба.

    Источник: ФК «Зенит»

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    23.01.2016 01:09
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    Комментарии3
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      Рейтинг: -1000

      REDWHITE_ 23 января 2016, 09:12

      если бы смеялся Халк, еще поверил, но слушать это из уст бревна!)
      Это право смешно))

      1
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      Рейтинг: +876

      Cromathaar 23 января 2016, 09:07

      Сам-то Дзюба на последнем товарняке с двух метров в ворота не попадал :)

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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 23 января 2016, 09:01

      все вы смешные и забавные забьют 5-6 голов и думают что ими интересуются Челси или Арсенал а они даже и не знают что есть такие супер форварды как Ниясс или Кокорин или еще кто тотипа болтуна Дзюбинью

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