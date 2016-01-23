Дзюба: «Читали вслух интервью Ниасса и смеялись от души»

если бы смеялся Халк, еще поверил, но слушать это из уст бревна!)
Это право смешно))
Нападающий "Зенита" Артем Дзюба прокомментировал высказывание форварда "Локомотива" Умара Ниасса, заявившего, что игрокам РФПЛ нужно много работать, чтобы достичь его уровня.
– Сегодня Умар Ниасс сказал, что всем форвардам РФПЛ еще нужно работать и работать, чтобы оказаться на его уровне.
– Да, меня даже многие ребята попросили ответить. Мы это интервью читали вслух и, скажем так, очень оно такое, знаете ли, уверенное, где-то даже самоуверенное и безумно смешное. Ниасс — кадр приличный. Время, конечно, покажет, но заявление такое, будто он уже забил 28 мячей в чемпионате и 48 в Лиге Европы. Веселый парень! Я с ним, к сожалению или к счастью, не знаком. Так что мы просто посмеялись от души – правда же интересное интервью. Не какая-то банальщина, а прямо дал так дал! Еще и в третьем лице о себе.
– В стиле Ибрагимовича.
– Ну, Златан, кто бы как к нему ни относился, может себе это позволить. А вот от Ниасса такое слышать – это интересно. Конечно, то, что он очень прибавил и то, что он очень хороший форвард, это правда. У него много сильных качеств. Но и парень он, видимо, забавный, молодец, – сказал Дзюба.