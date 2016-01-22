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    Ниасс: «Другим нападающим РФПЛ нужно хорошо работать, чтобы оказаться на моем уровне»

    Нападающий московского "Локомотива" Умар Ниасс попробовал сравнить себя с другими форвардами российской Премьер-лиги.

    "Это сложно. Давайте не будем судить об оценках, но подумаем о качествах. У меня вот много плюсов. Считай: может быть навес в штрафную, и я выиграю борьбу, потому что силен и высок. Вы можете закинуть мяч за спину защитников, и я буду быстрее их. Да, Ниасс уверен в своей скорости. Вы можете дать пас низом, и я развернусь с мячом, сохраню его или пойду в обводку, потому что достаточно техничен. Если все плохо, то вы можете просто выбивать мяч, и я буду цепляться, потому что вынослив и хорош в борьбе. Есть очень много форвардов, которые хороши в одном из компонентов, но Ниасс может смешивать разные стили. Если даже я и не лучший, то остальным нападающим РФПЛ нужно очень хорошо работать, чтобы оказаться на моем уровне, потому что сам я тружусь изо всех сил", - сказал Ниасс.

    Источник: Чемпионат.ком

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    22.01.2016 12:17
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +4990

      Обер-КанцлерЪ 23 января 2016, 11:44

      Да он крутой, почти как пятка Ибрагимовича!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +825

      Etiainen 22 января 2016, 19:28

      еееее бичез

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +19

      _FootFan 22 января 2016, 19:16

      Скажите что он вообще такое)))

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1812

      Black Giz 22 января 2016, 16:20

      Самокритичный крендель)))

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      Рейтинг: +120

      KuPe4iK 22 января 2016, 15:21

      Епёрный театр...Кто ОН!?!?!?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +380

      aimer1988 22 января 2016, 15:01

      Почему же зазнался? Просто уверен в своих силах и в общем по делу говорит. Он, наверное, один из самый прогрессирующих игроков в РФПЛ, потому что в каждой игре отдает себя полностью.

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      Рейтинг: +28

      Bearded_man 22 января 2016, 12:20

      А никого не смутило, что он говорит о себе в третьем лице? Сразу вспомнился Модест в исполнении Стоянова.)

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