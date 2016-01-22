Гранквист: «Краснодар» работает по старой школе тренировок»

Защитник «Краснодара» Андреас Гранквист рассказал о том, как проходят первые зимние тренировочные сборы команды в ОАЭ.

«Тренировки сейчас достаточно непростые. Честно говоря, я к таким не привык. В разных странах играл, но там было полегче. Это старая школа тренировок. Но я понимаю, что наш тренер выбрал такой подход не просто так. Сейчас третий день работы в Эмиратах и самое главное пережить эти несколько дней, а дальше будет полегче. Могу сказать, что все игроки находятся в хорошей форме, не на 100%, конечно, но в целом все мы чувствуем себя неплохо, работаем.

Цели сбора? Первые сборы очень важны, чтобы заложить определенный уровень физической готовности. Через напряженную работу мы должны приблизиться к оптимальным кондициям», - отметил Гранквист.