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    Федун: «Не покину «Спартак», пока он не станет чемпионом»

    Владелец "Спартака" Леонид Федун ответил на слухи о своем возможном уходе из клуба. Напомним, что СМИ сообщили о продаже части акций "Спартака" Петру Авену.

    "Почему именно Авену, а не, допустим, Прохорову? В этой ценовой ситуации вы во что-то верите? Это во-первых. А во-вторых, все мы видели, как долго искали людей, которые могли бы спасти хоккейный „Спартак“. Много нашлось желающих? Без меня „Спартак“ на 100 процентов повторит судьбу московского „Торпедо“? Пока есть силы и возможности, я не покину „Спартак“.

    Я хочу, чтобы „Спартак“ выиграл чемпионат России. И буду делать для этого все. Более того, в нынешней ценовой конъюнктуре наше преимущество заключается в том, что у нас есть школа и молодые ребята. Те команды, которые делали акцент на импорт игроков, сегодня оказались не в выигрышной ситуации, так как это стало очень дорого и неэффективно.

    Что мешает „Спартаку“ стать чемпионом? Раньше — недостаток средств. Мы не могли купить достаточное количество футболистов, чтобы выиграть. Была ситуация, когда нам в чем-то не везло… Ну и… Я напишу в мемуарах, почему мы дважды не стали чемпионами — в 2007 и в 2009 годах. Когда „Спартак“ станет чемпионом? При моей жизни", — заявил Федун.

    Источник: ТАСС

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    22.01.2016 09:47
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +4828

      neveldomha 22 января 2016, 13:25

      Пожизненный президент.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +55

      vyacheslaff 22 января 2016, 13:06

      Блин, всю малину об....рал

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +26750

      slavutiq70 22 января 2016, 12:43

      На самом деле не чего нечего нереального нет,только надо покупать игроков типа Халка и пригласить опытного сильного тренера,А как сейчас скупаем хлам по всей Европе и к руля ставим по сути дела практиканта,то а каком чемпионстве может быть речь????

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +73

      7582145698 22 января 2016, 11:35

      Золотые слова Нольтрофеевич!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +399

      franck_ribery 22 января 2016, 11:21

      Самое хорошее, что ты УР@Д можешь сделать, это продать по скорее команду, кому-то кто любит футбол и понимает, что такое "Спартак"! Уйди уже пожалуйста по скорее, д@билоид недоразвитый! купи себе гольф клуб, они тоже с мячиком играют

      0
      Ответить
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      Рейтинг: -1000

      REDWHITE_ 22 января 2016, 10:42

      Уже в этом году может.
      цска и зенит не конкуренты.

      -3
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      Рейтинг: +28

      Bearded_man > REDWHITE_ 22 января 2016, 12:23

      Конечно не конкуренты, конкуренты для вас-это Терек и Рубин.)

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +7221

      Serjoga 22 января 2016, 10:27

      Вечно жить не получится!

      6
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      Рейтинг: +1036

      овертайм 22 января 2016, 10:16

      вечный владелец

      3
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      Рейтинг: +26750

      slavutiq70 > овертайм 22 января 2016, 12:46

      А у него наверное ещё и дети есть,так что передаст команду по наследству и будем ждать мы вечно,и мало кто доживёт до того счастливого времени,при таком раскладе

      0
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      Рейтинг: +5823

      Asbjorn 22 января 2016, 09:56

      Вот пока не покинешь,он и не станет

      6
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      Рейтинг: +465

      Barsuk52 22 января 2016, 09:52

      никогда штоле

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