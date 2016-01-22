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    Селюк: «Зениту» нечего предложить Пеллегрини»

    Футбольный агент Дмитрий Селюк не верит в назначение Мануэля Пеллегрини на должность главного тренера петербургского «Зенита».

    «Про переговоры между «Зенитом» и Пеллегрини ничего не знаю, но точно могу сказать, что если Мануэль перейдет в «Зенит», то будет лучшим тренером в истории клуба. Но для Пеллегрини «Зенит» — существенное понижение в классе, ведь РФПЛ не ровня АПЛ. На самом деле считаю «Зенит» топ-клубом, который платит очень хорошие деньги. Конечно, не думаю, что Пеллегрини перейдет туда. Это очень хороший тренер, предпочитающий атакующий футбол. Скажем, он подошел бы тому же «Челси», потому что уже органично встроен в систему АПЛ. К тому же Пеллегрини обеспеченный человек, а что «Зенит» может предложить ему, кроме большого контракта? Ничего!», — заявил он.

    По словам агента, именитые европейские наставники не поедут в лигу, в которой есть лимит на легионеров.

    «РФС таким образом загоняет себя в угол — если бы не все это, на того же Пеллегрини и многих других звезд, которые бы приехали в РФПЛ, ходило бы много болельщиков», – сказал Селюк.

    Источник: «Спорт день за днем»

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    22.01.2016 09:26
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +484

      Аскорбин 22 января 2016, 15:28

      Селюку забыли сказать что ведут переговоры с Пелегрини.

      0
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      Рейтинг: +407

      18JG 22 января 2016, 14:35

      Ставьте Семака или Радимова тренером екарный же бабай!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4828

      neveldomha 22 января 2016, 13:29

      А что еще кроме зарплаты клуб может предложить тренеру? Это тренер должен предложить клубу то, за что он будет получать зарплату.

      1
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      Рейтинг: +28

      Bearded_man 22 января 2016, 12:14

      А что ему предлагали в Малаге? Чилиец по сути ничего в АПЛ не добился и никаким топовым он так и не стал, да и нафиг он нужен Челси, если там рассматривают тренеров другого порядка. Посмотрим откуда ему будут поступать предложения, не факт, что сам Зенит рассматривает его как фаворита.

      2
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      Рейтинг: -1000

      REDWHITE_ 22 января 2016, 10:44

      Лучший вариант для зенита, это Карпин!!!

      0
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      Рейтинг: +28

      Bearded_man > REDWHITE_ 22 января 2016, 12:12

      Ты бы поостерегся, а то как Дзюба придет и напихунькает вам за обе щечки.))

      5
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      Рейтинг: +30

      bars098 22 января 2016, 10:22

      Все верно лимит убивает футбол, кому интересно смотреть на кривоногих футболистов

      -1
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