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    Слуцкий: «Не думал, что ЦСКА будет иметь такое преимущество над «Сьоном»

    Главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий прокомментировал победу своей команды в товарищеском матче над "Сьоном" (4:0).

    "В большей степени надо оценивать первый тайм. Во втором, особенно по его ходу, были сделаны большие перестановки, после которых сохранять игровую целостность было тяжело. Что касается первого тайма, то я удовлетворeн и качеством игры, и результатом. В какой-то степени результат неожиданный. На сборе был выполнен большой объeм работы, не думал, что в таком состоянии с командой хорошего уровня, которая готовится играть в плей-офф Лиги Европы, мы будем иметь такое большое преимущество. Как правило, матчи в состоянии утомления проходят при большом количестве невынужденных ошибок.

    В каком состоянии травмированные? У нас будет окончательное совещание по всем травмированным с медицинским штабом и физиотерапевтами. У всех динамика положительная, плюс в четверг прилетает Василий Березуцкий. Не могу категорично утверждать, что все начнут тренироваться с первого дня, но в течение второго сбора игроки должны приступить к работе в общей группе. Вопрос лишь в том, когда и в каком объeме", - сказал Слуцкий.

    Источник: ПФК ЦСКА

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    21.01.2016 13:03
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1386

      Майор Дзагоев 21 января 2016, 18:49

      Сразу нарисовались неудачники - голубые кабинетные чемпионы и люди без царей в голове!

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +4437

      sobaka120982 21 января 2016, 15:16

      Оооооо,собрались тут,злопыхатели!!!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +873

      С-Пб on-line 21 января 2016, 14:35

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Еба, как будто Барселону нагнули

      -6
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