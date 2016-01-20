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    Хозин: «Подкалываем Ерохина, мол, приходит на тренировку не того клуба»

    Защитник "Урала" Владимир Хозин прокомментировал слухи о возможном переходе полузащитника "шмелей" Александра Ерохина в "Ростов".

    – Одна из последних историй, связанных с вашим клубом – слухи об уходе Александра Ерохина. "Ростов" его уже объявил своим футболистом, а "Урал" пока этот трансфер не признает.

    – Мы не знаем сами, как воспринимать данную информацию. Скажу только, что Саша продолжает тренироваться с нами. Контракт с "Уралом" у него заканчивается летом, так что это может быть предварительное соглашение. Тут лучше спросить у него самого. Мы его лишь немного подкалывали, что в другой майке приходит на тренировку, не в желто-синей, перепутал тренировки.

    Полностью интервью с Владимиром Хозиным можно прочитать здесь.

    Источник: Бомбардир.ру

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    20.01.2016 14:49
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1812

      Black Giz 21 января 2016, 09:25

      Шутники))) Дождетесь что выйдет в майке Сельмаша и отгрузит вам пару банок)))

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