Петржела: «Зенит» должен ставить перед собой максимальные цели»

Чешский специалист Властимил Петржела дал интервью российским журналистам, в котором прокомментировал изменения в игре "Зенита" и рассказал о современном футболе в Чехии.

- У вас есть ответ, почему в Чехии не появляются новые Недведы и Коллеры?

- Есть. Ситуация такая же, как в «Зените». У ведущих чешских клубов тоже большие академии, там полно талантов. Но тренеры им не дают играть – ребята не приспосабливаются к борьбе с мужиками. Проще купить более сильного на данный момент мастера. А свои воспитанники вынуждены идти доказывать свою состоятельность во вторую лигу. Если не сразу после окончания академии, то после того, как посидят на скамейке первой команды.

- Чешский чемпионат все более популярен у российских молодых игроков. Видели их игру?

- Только Вячеслава Караваева из «Яблонеца». Он уверенно вписался в эту команду, нормально там играет. Но далеко не на звездном уровне.

- Про «Зенит» в Чехии говорят?

- Сейчас уже почти нет. «Зенит» вызывает интерес по инерции – здесь все знают, что питерцы покупают сильнейших футболистов Европы. И считают, что они могут ставить высокие задачи в Лиге чемпионов. Но так как «Зенит» ничего там пока не добился, внимательно за ним в Чехии следить перестали. Писали, что сине-бело-голубые идут в групповом турнире без потерь. Когда наступает в Лиге очередной тур, люди что-то про «Зенит» иногда читают. Но не более того. За выступлением питерцев в чемпионате России точно не следят.

- А на что команда способна в этом розыгрыше Лиги чемпионов?

- Имея Халка, Гарая, Витселя, Кришито, Данни, можно ставить максимальные цели. Потому что из этих мастеров можно сделать очень мощную команду по самым высоким меркам. Но пока «Зенит» на такую не похож. Сегодня там скорее набор сильных индивидуальностей, чем сильная команда. В хороший день «Зенит» может уложить кого угодно, зато в другой раз - уступить сопернику, чей потенциал очень далек от зенитовского.

Напомним, что Петржела руководил "Зенитом" в период с 2002 по 2006 год.