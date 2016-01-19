Евдокимов: «Газовик» пока не думает о Премьер-лиге»

Главный тренер "Газовика" Роберт Евдокимов заявил, что он пока не думает о выходе своей команды в Премьер-лигу.

"Наверное, это дело журналистов ─ разбираться, за счет чего удается добиться результата (смеется). Мы в свою очередь работаем, делаем свое дело. Хорошо провели селекцию и удачно подготовились к началу сезона. В целом команда у нас сыгранная, а дело, наверное, в самом клубе. У нас все нацелено на то, чтобы футболисты играли и добивались положительного результата.

О Премьер-лиге мы пока не думаем. Наша задача — подготовиться к весенней части чемпионата. Но, разумеется, селекционная работа ведется, и если будут какие-то изменения, то незначительные и, как вы сказали, точечные. Буквально одна или две позиции. Хотя не стоит отрицать и того, что изменений зимой не будет вовсе", - сказал Евдокимов.

Напомним, что после 24 туров "Газовик" лидирует в ФНЛ и на 7 очков опережает ближайшего преследователя.