«Бока Хуниорс» пока не получала предложения от «Реала» по Бентакуру

Президент "Бока Хуниорс" Даниэль Анхелиси прокомментировал информацию о том, что полузащитником его команды Рубеном Бентакуром интересуется мадридский "Реал".

"Мы пока что не получали предложения от "Реала" по Бентакуру. Могу сказать лишь то, что его цена ниже объявленных 15 миллионов евро. Но, чтобы было о чем говорить, я хочу увидеть официальное предложение. Если оно нас устроит, то все реально", - сказал Анхелиси.

Ранее сообщалось, что "Реал" намерен купить 18-летнего Бентакура в январе и оставить его в "Боке" на правах аренды. Стоит отметить, что Бентакур провел 18 матчей за клуб и не забил ни одного гола.