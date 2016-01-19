Бубнов: «Не уверен, что ЦСКА станет чемпионом, но в ЛЧ попадет точно»

Эксперт Александр Бубнов прокомментировал перспективы ЦСКА во второй части РФПЛ.

«Если все будут здоровы, позиции очень хорошие, тем более, фора в очках есть. Проблемы осенью у них начались из-за травм лидеров, но сейчас они потеряли еще и Думбия и не приобрели еще одного форварда. Но сейчас команда отдохнула, не нужно форсировать перед еврокубками, потому что там не играют. С другой стороны, нужно быть готовыми к тому, что соперники, участвующие в еврокубках, будут лучше готовы. И у ЦСКА очень тяжелый календарь, запас прочности может исчезнуть. И я не уверен, что ЦСКА станет чемпионом. В Лигу чемпионов – да, попадет команда железно», - сказал Бубнов.