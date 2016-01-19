Зидан: «Сборная Франции не может себе позволить отказаться от Бензема»

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан считает, что нападающий мадридцев и сборной Франции Карим Бензема должен продолжать выступать за национальную команду, несмотря на участие в шантаже Матье Вальбуэна. Напомним, Бензема был отчислен из сборной в связи со своей ролью в этом деле.

«Сборная Франции не может себе позволить такую роскошь, как отказ от услуг Бензема. Посмотрите на его статистику и на то, что он делает на поле. Франции не обойтись без такого игрока. Кроме того, он обладает редким талантом делать своих партнеров лучше», – сказал Зидан.