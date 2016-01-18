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    Дзагоев: «Мы идем на первом месте, все в наших руках и ногах»

    Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев оценил турнирные перспективы команды на фоне полосы неудачных результатов в конце первой части сезона.

    "У нас бывают такие периоды. Сезон начали хорошо, даже замечательно, шли с большим отрывом. Думал, что в итоге не настигнет нас такая полоса. Но она наступила, и не в самый подходящий момент. Мы все равно идем на первом месте, все в наших ногах и руках. Выигрываем матчи, особенно у ближайших конкурентов, и все будет хорошо", – сказал Дзагоев.

    Также футболист прокомментировал отсутствие некоторых игроков.

    "Еременко – ключевой игрок, его отсутствие, конечно, чувствовалось. Еще и Бибрас Натхо выпал на некоторое время, что тоже сыграло свою роль, плюс Вася Березуцкий. Скамейка у нас небольшая, и когда ключевые игроки выпадают, сразу становится сложно. Нужно подготовиться на сборах, а главное, чтобы все были здоровы. Форму мы наберем. Думаю, все будет в порядке".

    Источник: ПФК ЦСКА

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    18.01.2016 19:12
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +300

      Zeff 19 января 2016, 01:02

      Зениту вы проиграете, это факт! Остальное зависит от Гинера, но уж никак не от вас.

      -1
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      Рейтинг: +1386

      Майор Дзагоев > Zeff 19 января 2016, 17:23

      И не надейтесь, кабинетно-хульковые (самому Халку респект, вам, мешкам, нет)

      -2
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      ...
      Рейтинг: +300

      Zeff > Майор Дзагоев 20 января 2016, 21:19

      Ни одного шанса у "детишек" Гинера нет!

      0
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      Рейтинг: +1386

      Майор Дзагоев > Zeff 23 января 2016, 11:40

      АКСУ тебе ответ! (вместо автомата - твоя сущность)

      -1
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      Рейтинг: +300

      Zeff > Майор Дзагоев 23 января 2016, 22:09

      Дзагоев - "великий игрок".

      1
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      Рейтинг: +1386

      Майор Дзагоев > Zeff 24 января 2016, 13:52

      Да, спасибо. Эти слова особенно приятны, так как все знают, что кавычек там нет

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      Рейтинг: +300

      Zeff > Майор Дзагоев 27 января 2016, 02:25

      Хотел сказать, что Дзагоев вобще не футболист. Так шпана какая то.

      1
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      Рейтинг: +118

      Лыков 18 января 2016, 23:31

      Без Сейду сложно будет.

      0
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      Рейтинг: +500

      Baggio1986 18 января 2016, 19:23

      И голове

      0
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      Рейтинг: +22

      Stepurko Oleg 18 января 2016, 19:16

      ЦСКА станет чемпионом-80%

      1
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