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    Благо отказался ехать на сбор с «Рубином»

    Полузащитник казанского «Рубина» Благо не поехал с командой на тренировочный сбор. Сейчас 34-летний футболист находится в Болгарии, где самостоятельно поддерживает физическую форму.

    Известно, что болгарин и «Рубин» испытывают взаимное нежелание продолжать сотрудничество, однако контракт хавбека с казанским клубом истекает только через полгода.

    В нынешнем сезоне Благо сыграл в 24-х матчах за «Рубин», в которых забил один гол и сделал две результативные передачи.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    18.01.2016 12:43
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 18 января 2016, 18:20

      Всегда говорю: рискованно брать игроков из Терека и Анжи.

      0
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      Рейтинг: +873

      С-Пб on-line 18 января 2016, 13:49

      Да он в лохомотив засобирался

      0
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      Рейтинг: +5823

      Asbjorn 18 января 2016, 13:45

      Расторгнуть по обоюдному,не судьба?

      0
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      Рейтинг: +6875

      sochi-2013 18 января 2016, 13:15

      Расписной не по чину кобенится.

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