Благо отказался ехать на сбор с «Рубином»

Полузащитник казанского «Рубина» Благо не поехал с командой на тренировочный сбор. Сейчас 34-летний футболист находится в Болгарии, где самостоятельно поддерживает физическую форму.

Известно, что болгарин и «Рубин» испытывают взаимное нежелание продолжать сотрудничество, однако контракт хавбека с казанским клубом истекает только через полгода.

В нынешнем сезоне Благо сыграл в 24-х матчах за «Рубин», в которых забил один гол и сделал две результативные передачи.