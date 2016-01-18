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    Ари: «Если будет хорошее предложение, Веллитон вернется»

    Нападающий «Краснодара» Ари рассказал об отпуске и экс-нападающем «Спартака» Веллитоне.

    - В каких бразильских городах отдыхали?

    - В Форталезе и на юге Бразилии – Флорианополисе.

    - Посоветуете, на какие пляжи ехать туристам?

    - Я был на четырех, впервые посетил пляжи в штате Парана и Журере во Флорианополисе. Оба очень красивые.

    - У вас много фото с Халком, Ромуло и Веллитоном. Все вместе отдыхали?

    - Нет, просто так совпало. Я приехал в Форталезу на благотворительный матч. Там мы и встретились. И все эти фото сделали до, во время и после игры. То есть всего за пару дней.

    - Мы давно ничего не слышали о Веллитоне. Говорят, он в Россию хочет вернуться.

    - Если у него будет хорошее предложение из России, точно вернется. Дела у Веллитона сейчас идут хорошо, забивает много голов в Турции. Говорит, что сконцентрирован на футболе, держит себя в форме даже в отпуске. Со времен «Спартака» Веллитон не изменился, он остается бомбардиром, быстрым и умным футболистом. И не думайте, что хвалю его только потому, что он мой друг.

    Источник: «Советский спорт»

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    18.01.2016 11:47
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +6875

      sochi-2013 18 января 2016, 13:12

      Галицкий, подумай!!!

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      Рейтинг: +6875

      sochi-2013 > 20 января 2016, 13:57

      Трудяга и мужчина

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