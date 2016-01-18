Роналду: «Никому не хочу делать бесплатную рекламу»

Нападающий «Реала» Криштиану Роналду не стал комментировать информацию о том, что он якобы раскритиковал защитника «Барселоны» Даниэля Алвеса.

«Не хочу делать никому бесплатную рекламу. В интервью я никогда не говорил о нем. О коллеге я говорю только в личной беседе. Все, кто говорит обо мне, оказываются на первых страницах газет», - итирует Роналду El Mundo Deportivo.

Ранее испанские СМИ сообщали о том, что Роналду призвал Алвеса не валять дурака в социальных сетях и не портить отношения между клубами.