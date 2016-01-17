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    Сарсания: «Возможно, после перехода Маурисио «Зенит» не станет удерживать Витселя»

    Бывший спортивный директор "Зенита" Константин Сарсания поделился своим мнением о переходе в стан сине-бело-голубых бразильского полузащитника «Терека» Маурисио.

    – Был период, когда Маурисио, здорово смотрелся в "Тереке". Он очень сильно выделялся. В любом случае, квалифицированный игрок.

    – Уровня "Зенита"?

    – Немножечко меня этот трансфер все-таки удивляет. Я-то думал, что у "Зенита" на этих позициях все нормально. Может быть, это замена Витселю. Скорее приобретение на перспективу. Питерцы сейчас решили расширить состав.

    – То есть если Витсель не уйдет, то у Марисио шансов попасть в состав немного?

    – Безусловно. У Витселя и у Хави Гарсии, если они здоровы, Маурисио конкуренцию выиграет едва ли.

    – Выходит, ему нужно надеяться на уход бельгийца.

    – Витсель вроде бы сказал, что до лета останется в "Зените". Но теперь, возможно, его не станут удерживать. Истории с удержанием как правило ни к чему хорошему не приводят. Если поступит хорошее предложение, кто знает, возможно, Витсель и уйдет этой зимой.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    17.01.2016 20:23
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 17 января 2016, 20:29

      И я говорю, что всё это странно и вряд ли бесплатно, учитывая характер отношений между Грозным и Питером (ну, имена вы сами знаете), ага.

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