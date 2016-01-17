Примера. «Реал» во втором матче под руководством Зидана разгромил «Спортинг»

В матче 20-го тура испанской Примеры мадридский "Реал" на своем поле уверенно разобрался с хихонским "Спортингом". Отметим, что хозяева забили все свои голы в первой половине встречи, гости во втором тайме сумели ответить лишь одним. Таким образом, Зинедин Зидан одержал свою вторую победу в качестве наставника "королевского клуба".

Чемпионат Испании. Примера. 20-й тур

Реал – Спортинг – 5:1 (5:0)

Голы: 1:0 – Бэйл, 7; 2:0 – Роналду, 9; 3:0 – Бензема, 12; 4:0 – Роналду, 18; 5:0 – Бензема, 41; 5:1 – Лопес Бланко, 62.