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    Мамаев и «Краснодар» подписали новый контракт

    Полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев продлил договор с клубом. Новый контракт рассчитан до конца 2019 года.

    «ФК «Краснодар» и футболист удовлетворены продлением сотрудничества и надеются, что новое соглашение поможет черно-зеленому коллективу достичь новых турнирных высот», – сказано по этому поводу на сайте клуба.

    Мамаев перешел на правах аренды в «Краснодар» из ЦСКА летом 2013 года, а в январе 2014 подписал с краснодарцами полноценное соглашение. Футболист сыграл за «быков» 78 матчей, забил 23 гола и отдал 12 результативных передач.

    Источник: ФК «Краснодар»

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    16.01.2016 19:14
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