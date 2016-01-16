«Динамо» отказалось продлевать контракт с Кокориным из-за недовольства Кобелева

«Динамо» отказалось продлевать контракт с нападающим Александром Кокориным из-за недовольства главного тренера команды Андрея Кобелева его поведением во время зимнего отпуска. Как сообщил источник, близкий к клубу, в декабре Кокорин в тайне от руководства и тренерского штаба бело-голубых заказал на себя и свою подругу Дарью Валитову билеты на один из горнолыжных курортов в Альпах, где в одном из отелей через интернет взял на прокат горные лыжи. При этом игрока беспокоила хроническая травма голеностопа, из-за которой он пропустил все игры команды в ноябре и декабре.

Как и большинству футболистов, Кокорину по контракту запрещено в отпуске заниматься любыми экстремальными видами спорта и отдыха из-за риска получения травмы. Тем не менее Кокорин оформил страховку. И это стало известно службе безопасности «Динамо», тут же доложившей информацию Кобелеву и генеральному директору клуба Сергею Сысоеву. Руководители команды встретились с форвардом и категорически запретили ему ехать в Альпы, в результате чего 24-летний футболист сдал билеты и поехал в Дубаи, где отдыхал вместе с семьей партнера по сборной Павла Мамаева.

После отпуска у Кобелева появился еще один повод для недовольства, когда выяснилось, что Александр не выполнил предписанную физиотерапевтами клуба программу поддержания физической формы на отпуск. После отпуска тесты выявили несоответствие прописанной программе. Тогда Кобелев вновь связался с Сысоевым и главой центрального совета общества «Динамо» Владимиром Проничевым и сообщил, что больше не настаивает на продлении контракта с нападающим. Так Кокорин не поехал на первый зимний сбор команды в Португалию 10 декабря, а отправился на медицинское обследование в Германию. К команде он присоединился только 15 января.