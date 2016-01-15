Черышев склоняется к уходу из «Реала» в аренду

Полузащитник мадридского "Реала" Денис Черышев рассчитывает покинуть стан "сливочных" в зимнее трансферное окно, отправившись в аренду. Об этом сообщил отец футболиста Дмитрий Черышев, входящий в тренерский штаб "Севильи".
– Ситуация непонятная. Вот и все, что я пока могу сказать.
– Какова позиция Зидана по Черышеву?
– Я не знаю.
– Писали о том, что Дениса хотели взять в аренду "Вильярреал" и "Валенсия".
– Почему хотели? Варианты остаются.
– Денис верит, что при Зидане получит игровое время?
– Он все прекрасно понимает и скорее склоняется к уходу в аренду.
– Но ведь на "Реал" наложили запрет на покупку игроков, и теперь клуб, возможно, решит сохранить весь состав.
– Это и напрягает…
– Выходит, ваш сын может оказаться в "золотой клетке"?
– Это и напрягает…
– Он переживает по поводу своих перспектив не поехать на чемпионат Европы?
– Эту тему мы с ним вообще не обсуждали. Думаем о насущном.
– Когда его будущее прояснится?
– Думаю, в течение недели.