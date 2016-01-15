Черышев склоняется к уходу из «Реала» в аренду

Полузащитник мадридского "Реала" Денис Черышев рассчитывает покинуть стан "сливочных" в зимнее трансферное окно, отправившись в аренду. Об этом сообщил отец футболиста Дмитрий Черышев, входящий в тренерский штаб "Севильи".

– Ситуация непонятная. Вот и все, что я пока могу сказать.

– Какова позиция Зидана по Черышеву?

– Я не знаю.

– Писали о том, что Дениса хотели взять в аренду "Вильярреал" и "Валенсия".

– Почему хотели? Варианты остаются.

– Денис верит, что при Зидане получит игровое время?

– Он все прекрасно понимает и скорее склоняется к уходу в аренду.

– Но ведь на "Реал" наложили запрет на покупку игроков, и теперь клуб, возможно, решит сохранить весь состав.

– Это и напрягает…

– Выходит, ваш сын может оказаться в "золотой клетке"?

– Это и напрягает…

– Он переживает по поводу своих перспектив не поехать на чемпионат Европы?

– Эту тему мы с ним вообще не обсуждали. Думаем о насущном.

– Когда его будущее прояснится?

– Думаю, в течение недели.