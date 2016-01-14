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    Панов: «Кокорин не способен усилить «Зенит»

    Бывший игрок петербургского «Зенита» Александр Панов не считает целесообразным приобретение его бывшим клубом футболиста московского «Динамо» Александра Кокорина.

    «Если «Зенит» рассчитывает пройти «Бенфику» и побороться за попадание в полуфинал Лиги чемпионов, им необходимо качественное усиление. Не знаю насколько смог бы усилить состав питерцев Гуарин, но на замену Витселю он бы пригодился. Однако это если бельгиец покинет «Зенит», а вообще питерцам нужно приобретать игроков, способных сразу усилить игру в атаке и обороне.

    Усилит ли Кокорин «Зенит»? Уверен, что нет. Он даже в «Динамо» не входит в число лидеров, а уровню «Зенита» и подавно не соответствует. Может, в его игре что-то изменится, если состоится этот переход, но тогда это будет приобретением на перспективу, а на данный момент Кокорин – слабая кандидатура для «Зенита», — сказал Панов.

    Источник: Чемпионат.ком

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    14.01.2016 15:02
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +1476

      sir_Alex 15 января 2016, 06:17

      Кокорин усилит "Арсенал"

      0
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      Рейтинг: +14

      sky7all 15 января 2016, 03:27

      Кокорина надо Курбану Бекиичу отдать на перевоспитание. Никаких инстаграмов, только рис, вода и труд.

      0
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      Рейтинг: +32

      bacardi023 14 января 2016, 19:48

      Панов за карьеру в три раза меньше забил, а умничает как будто 3 ЧМ выиграл, он даже не разу не играл на ЧМ, не то что забивать. ..чертило. ..

      0
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 > bacardi023 14 января 2016, 20:41

      Ты видел, как Панов французам забивал? Тогда о чём речь?

      2
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      Рейтинг: -1000

      REDWHITE_ 14 января 2016, 19:41

      ПУСТЬ БЕРУТ)))
      для среднего клуба сойдет

      1
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      Рейтинг: +422

      fakel-vrn 14 января 2016, 18:44

      Бедный кокорин...и никому то он нах не нужен..даже динамо

      2
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      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 14 января 2016, 18:15

      Он Арсенал отлично усилит, Тульский, Тульский, а вы какой подумали? ))))
      За мозги ему пора взяться и в футболом начать заняться, Смолов еще безнадежнее выглядел на протяжении 5 лет, но как бросил девушку дуру, попал в нормальный трудовой коллектив, так и результат какой не какой пошел.

      3
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      Рейтинг: +55

      DyinaMax 14 января 2016, 18:09

      Второй Сычев. Звезду поймал.

      0
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      Рейтинг: +1126

      richi > DyinaMax 14 января 2016, 18:50

      Сычев хоть забивной был по молодости. А этот все в перспективных высокооплачиваемых ходит.

      3
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      Рейтинг: -161

      narkozanos 14 января 2016, 17:33

      Кокорин бы Томь смог усилить только)

      1
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 14 января 2016, 15:16

      Да я вообще не понимаю-зачем его в сборную то приглашают-посредственность.

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