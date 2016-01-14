Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    «Крылья Советов» сохранят Яковлева и Бурлака как минимум до конца сезона

    Защитник Тарас Бурлак и хавбек Павел Яковлев не покинут «Крылья Советов» этой зимой. Напомним, что оба футболиста играют в составе «крылышек» на правах аренды.

    Пока остается неизвестным, где именно игроки продолжат карьеру по завершении сезона. Не исключено, что Яковлев останется в «Крыльях», а вот будущее Бурлака в самарском клубе под вопросом, так как клуб вряд ли «потянет» его контракт.

    Напомним, что права на Тараса Бурлака принадлежат «Рубину», а Павел Яковлев связан контрактом со «Спартаком».

    Источник: «Спорт день за днем»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    14.01.2016 14:17
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +75

      тоширо 14 января 2016, 20:31

      да яковлев и в крыльях не блещет, по этому наврятли его оставят

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +429

      proеzd2 14 января 2016, 20:17

      Пашке где то надо играть,прогресса нет .
      Спартак для него уже не светит,хотя....

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11