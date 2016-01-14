«Крылья Советов» сохранят Яковлева и Бурлака как минимум до конца сезона

да яковлев и в крыльях не блещет, по этому наврятли его оставят
Защитник Тарас Бурлак и хавбек Павел Яковлев не покинут «Крылья Советов» этой зимой. Напомним, что оба футболиста играют в составе «крылышек» на правах аренды.
Пока остается неизвестным, где именно игроки продолжат карьеру по завершении сезона. Не исключено, что Яковлев останется в «Крыльях», а вот будущее Бурлака в самарском клубе под вопросом, так как клуб вряд ли «потянет» его контракт.
Напомним, что права на Тараса Бурлака принадлежат «Рубину», а Павел Яковлев связан контрактом со «Спартаком».