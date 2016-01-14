Семья Халка удочерила ребенка

Бразильский бомбардир петербургского "Зенита" Халк сообщил о том, что его семья удочерила девочку по имени Алиси.

"Друзья, хочу поделиться с вами одним из самых благословенных моментов в моей жизни: было принято официальное решение об удочерении моего красивого ангелочка, подаренного Богом мне и всей моей семье, моей Алиси. Желание представить ее всем было огромным, и наконец-то сегодня я могу реализовать эту мечту! Я — самый счастливый человек на свете! Теперь моя семья, то самое драгоценное, что у меня есть, полная, благодаря моей Принцессе, которая уже целый год учит меня любить сильнее возможного! Алиси, папа тебя любит", — пишет Халк в Instagram.