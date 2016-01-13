Рейнгольд: «С Мельгарехо нападение «Спартака» станет сильнейшим в России»

Бывший игрок «Спартака» Валерий Рейнгольд уверен, что Лоренцо Мельгарехо из "Кубани" подойдет красно-белым.

«Мельгарехо нужен «Спартаку», он хороший игрок. Многое зависит от того, как Лоренцо впишется в команду. Помочь ему может то, что за красно-белых выступает Ивелин Попов, вместе с которым он играл в «Кубани» много лет. В Москве Мельгарехо будет не один.



Стоит заметить, что в Европе сейчас мало хороших футболистов, поэтому практически некого покупать. Я слышал, что Юра Мовсисян уезжает в Америку, соответственно, появляется вакантное место. Если Мельгарехо впишется в состав, то нападение «Спартака» станет одним из сильнейших в России.

У парагвайца много сильных качеств. Во-первых, он молод — для меня это важный фактор. Во-вторых, футболист был лидером в «Кубани» и очень прилично выделялся. Видно, что это мастер, и ему как футболисту как раз не хватало хорошего окружения. В-третьих, Мельгарехо является быстрым игроком, который хорошо соображает. Также он хорошо бьет и с левой, и с правой ноги. Этот нападающий – стоящий парень, для которого нет секретов в футболе», – сказал Рейнгольд.